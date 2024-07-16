Жителям Забайкалья начнут рассчитывать зарплату по-новому

В Забайкалье ведется подготовка нормативной базы для введения новой системы оплаты труда, которая должна повысить заработную плату работникам бюджетной сферы, включая учителей, врачей, сотрудников социальной сферы и культуры. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения региона.

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В настоящее время идет работа над созданием нормативной базы для реализации нового закона. Разрабатываются критерии для новой системы оплаты труда. Согласно новому проекту, предусмотрены дополнительные выплаты для молодых специалистов в возрасте до 35 лет.

Ожидается, что при новом расчете будут учитываться такие факторы, как стаж работы и географическое положение. Работники, трудящиеся в малых населенных пунктах, также могут рассчитывать на получение надбавки.

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