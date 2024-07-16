Artik & Asti бесплатно выступят для жителей Иркутской области

Сибиряки с нетерпением ожидают концерт Артика и Асти в Шелехове. Выступление популярного дуэта запланировано на 20 июля, рассказали в мэрии. В эту субботу у жителей будет возможность услышать вживую популярный дуэт Artik & Asti.

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Приезд группы станет подарком жителям Шелехова на два праздника – День города и День металлурга. Эти два торжества в городе, расположенном недалеко от Иркутска, традиционно объединяются в один день. В этой местности стартовало возведение металлургического завода в 1953 году привело к появлению рабочего поселка в Сибири, население которого изначально составляли строители, а затем работники предприятия. Стоит отметить, что название городу было присвоено только в 1956 году — в честь мореплавателя и землепроходца Григория Шелихова.

Стадион «Металлург» традиционно выбран местом проведения масштабного мероприятия. Именно там 20 июля состоится выступление Артика и Асти. Их концерт станет главным событием дня, однако в субботу в Шелехове запланировано множество других интересных мероприятий, пишет irk.kp.ru.

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