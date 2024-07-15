Полина Гагарина и Елка выступят на Дне металлурга в Магнитогорске

Полина Гагарина приедет в Магнитогорск, чтобы поздравить местных жителей с Днем металлурга. Известно, что концерт запланирован на предстоящую пятницу, 19 июля. Площадкой же станет арена «Металлург».

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Организаторы праздника также рассказали, что горожан своим выступлением порадует и певица Елка. Будет световое шоу с ярким фейерверком.

В предстоящую субботу на территории городского курорта «Притяжение» с концертом выступит челябинская группа «Братья Енотовы», но и это не все — в воскресенье приедет певица Клава Кока, а потом в «Притяжении» откроют самый огромный во всей стране светомузыкальный фонтан, пишет chel.kp.ru.

Ранее рассказывалось о том, что в Магнитогорске мужчина всегда использовал счастливую комбинацию чисел и выиграл 607 миллионов рублей.