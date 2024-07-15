Пелагея пришла в восторг, побывав в Сибири: «Дух захватывает»

На этнографическом фестивале «МИР Сибири» спела популярная певица Пелагея. Она выразила благодарность красноярцам за теплый прием.

Артистка исполнила свои популярные хиты. После концерта она призналась, что с радостью возвращается в Сибирь.

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«Дух захватывает. Здорово, что у вас есть такой замечательный фестиваль, который вот уже 20 лет собирает в одном месте ценителей этнической музыки», — поделилась своими эмоциями певица.

Мероприятие в Шушенском собрало 35 тысяч гостей. Многие приехали на концерт Пелагеи и израильской вокалистки Ширан. Гости прилетали из разных уголков края, других регионов и стран. Например, послушать этномузыку прибыли гости из Бразилии, пишет kras.mk.ru.

Ранее новосибирскую жару прокомментировал Митя Фомин. Он признался, что при +30 градусах превратился в «вяленый огурец».