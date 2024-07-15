Пелагея пришла в восторг, побывав в Сибири: «Дух захватывает»

Пелагея. Фото Global Look Press

Она приехала на этнографический фестиваль.

На этнографическом фестивале «МИР Сибири» спела популярная певица Пелагея. Она выразила благодарность красноярцам за теплый прием.

Артистка исполнила свои популярные хиты. После концерта она призналась, что с радостью возвращается в Сибирь.

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«Дух захватывает. Здорово, что у вас есть такой замечательный фестиваль, который вот уже 20 лет собирает в одном месте ценителей этнической музыки», — поделилась своими эмоциями певица.

Мероприятие в Шушенском собрало 35 тысяч гостей. Многие приехали на концерт Пелагеи и израильской вокалистки Ширан. Гости прилетали из разных уголков края, других регионов и стран. Например, послушать этномузыку прибыли гости из Бразилии, пишет kras.mk.ru.

Ранее новосибирскую жару прокомментировал Митя Фомин. Он признался, что при +30 градусах превратился в «вяленый огурец».

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