В зоопарке Барнаула за день появились сразу восемь тигрят

В зоопарке Барнаула рассказали о появлении на свет сразу восьми тигрят. По четверо котят дали пары — Шерхан и Багира, Фифа и Маяк.

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Всего в парке появилось пять мальчиков и три девочки, которые уже начинают осваивать территорию и резвиться.

Своих котят показывает Багира, а Фифа пока бережет свое потомство от посторонних глаз.

Известно о том, что бенгальские тигры — уже опытные родители. В прошлом году они стали мамой и папой, рассказывается в Telegram-канале «Лесной сказки».

Ранее сообщалось о том, что в одной из многоэтажек Алтая люди «взвыли» из-за жизни соседки со ста кошками. Женщина не спешит отдавать животных в приют и ухаживать за ними должным образом.