В Красноярске мать начала скандалить после незаконного запрета войти в магазин с детской коляской

Женщине в Красноярске незаконно отказали во входе в магазин, потому что она была с коляской, рассказали в местном Роспотребнадзоре.

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Инцидент произошел в магазине одежды «Дамский каприз». Мать решила прогуляться по торговой точке с ребенком, который находился в коляске. По ее словам, как только она зашла в магазин, ей сказали, что с коляской нельзя.

На дверях торговой точки действительно был установлен знак, что с коляской входить нельзя. Несмотря на такое ограничение, сейчас в каких-либо законах нет запретов на посещение магазинов с детскими колясками, пишет krsk.aif.ru.

Ранее в красноярском Роспотребнадзоре рассказали, как поступить, если мастер сделал некачественный маникюр.