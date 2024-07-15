Москвичам рассказали о погоде с дождями на неделе с 15 по 21 июля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал москвичам неделю настоящего лета с 15 по 21 июля.

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Погода грозится быть разнообразной — будет и комфортное тепло, и небольшие дожди, и даже гроза.

Радует то, что никакого экстрима природа не готовит. Ожидается около плюс 25 градусов, но с возможным повышением до плюс 30. Температура будет немного снижаться при появлении осадков.

Синоптик отметил, что небольшие дожди ожидаются днем, поэтому не стоит забывать зонт, уходя на работу, пишет mk.ru.

Ранее стало известно о том, какая погода будет во второй половине лета в Краснодарском крае. Курортникам не советуют рассчитывать на то, что природа сжалится.