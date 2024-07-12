Синоптик пообещал последние выходные в Москве с 30-градусной жарой

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая будет погода в Москве в предстоящие выходные.

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По его словам, не стоит рассчитывать на то, что станет сильно прохладнее. Столбик термометра в субботу поднимется до +30 градусов. Это будет последний день в июле с такой высокой температурой.

Дальше воздух станет прогреваться только до +25-27 градусов. В воскресенье после полудня начнутся дожди, что еще понизит градус.

Следующая неделя стартует с комфортной температуры, передает телеканал RT.

Ранее стало известно, какой будет вторая половина лета в Центральной России. Стало известно, что у тех, кто хочет покупаться, всего три недели.