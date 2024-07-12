Жителям Хабаровской области хотят выплачивать материнский капитал по прогрессивной шкале

Со предстоящего года в Хабаровском крае планируется изменить правила выплаты регионального материнского капитала. За предложенные изменения должна проголосовать Закдума, и они, скорее всего, будут приняты.

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С начала следующего года размер регионального материнского капитала составит почти 328 тысяч рублей. Поправками предусмотрена прогрессивная шкала. Семьи, в которых родился четвертый ребенок, получат на 50 тысяч больше. Эта сумма будет добавляться при рождении каждого последующего ребенка. Об этом сообщила начальник управления социальной поддержки населения Наталья Нелюбина.

Многодетным семьям разрешат использовать дополнительную сумму выплаты на улучшение жилищных условий, включая погашение ипотеки, покупку или строительство жилья, ремонт, пишет transsibinfo.com.

Ранее стало известно о том, что жители Хабаровского края стали чаще направлять деньги материнского капитала на образование детей.