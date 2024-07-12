Во Владивостоке еж ищет себе «девушку с серьезными намерениями»

Житель Владивостока счел, что его домашнему ежу пора подыскивать невесту и выложил соответствующее объявление на сервисе.

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В описании указывается, что кандидатка обязательно должна иметь серьезные намерения и быть готовой к разведению потомства. Возможно, и не единожды.

В объявлении автор указал, что ежик не продается, а именно предлагается к вязке.

Известно, что африканскому ежу год, пишет vladnews.ru.

Ранее стало известно о том, что жители Владивостока начали жаловаться на новую подставу от таксистов. Шоферы отказываются выполнять заказ или утверждают, что взяли клиента, а на самом деле этого не делали. Люди просто теряют время из-за таких фортелей.