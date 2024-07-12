В многоэтажке на Алтае люди «взвыли» от жизни соседки со ста кошками

Жители Алтайского края недовольны соседкой, которая приютила у себя около сотни кошек. Конфликт между любительницей животных и соседями продолжается с 2016 года, когда женщина начала предоставлять кров бездомным животным.

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Соседи выражают недовольство из-за невыносимого запаха, исходящего из домашнего приюта. По словам журналистов, хозяйка не идет на контакт с местными жителями и игнорирует их жалобы. Из-за невыносимой вони соседи даже не могут открыть окна.

В течение последних трех лет жильцы направляют обращения в управляющую компанию, районную администрацию, прокуратуру и другие инстанции. Суд ранее признал квартиру приютом, обязав хозяйку привести все в порядок и устранить неприятный запах.

Однако, по словам соседей, ситуация не изменилась, любительница кошек не спешит следить за тем, чтобы в ее квартире было чисто, пишет «Вести Алтай».

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