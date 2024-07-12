Волгоградцев научили отключать «прослушку» в смартфоне

Жителям Волгограда, которые пользуются современными смартфонами, рассказали, как сделать так, чтобы устройство не следило за своим владельцем. Многие замечали, что после разговора о каких-то предметах в смартфоне сразу появляется реклама чего-то подобного.
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Дело в том, что гаджет постоянно собирает данные о своем владельце. Это может быть местоположение, история поиска в интернете и даже сообщения. Вся эта информация используется для таргетированной рекламы.
По словам специалистов, отключить «слежку» очень легко. Для этого достаточно запретить приложениям использовать микрофон. Также собирать данные о владельце смартфона помогают Алиса или Siri.
Ранее рассказывалось, как вернуть часть денег, отданных на фитнес.
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