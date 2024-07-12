Туристам из Сочи приходится выстаивать очереди в сотни метров, чтобы попасть в Абхазию

В Сочи на границе с Абхазией наблюдается значительное скопление людей. Видеоролики, демонстрирующие столпотворение отдыхающих на контрольно-пропускном пункте, быстро распространились в социальных сетях. Как говорят очевидцы, если приехать на границу около девяти часов утра, то можно избежать больших скоплений.

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Длинные очереди на российско-абхазской границе стали обыденностью в период высокого туристического сезона. Утром люди стремятся попасть в соседнюю страну, что приводит к формированию толп на контрольно-пропускных пунктах.

После полудня ситуация обычно стабилизируется, а вечером образуется обратный поток людей. На данный момент контрольно-пропускной пункт Адлер является наиболее загруженным по количеству пассажирского трафика в стране, пишет kuban.kp.ru.

Ранее жительница Уфы оставила честный отзыв об отдыхе в Абхазии в 2024 году.