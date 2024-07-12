Из-за сокращения добычи красной икры в Приморье цены на деликатес скоро поднимутся везде

В Приморье планируется сократить вылов рыбы на красную икру, что приведет к неизбежному повышению цен на продукт, который и сейчас нельзя назвать дешевым.

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Специалисты уже прогнозируют резкий рост цен. Аналитики говорят, что еще больше повысить стоимость баночки может искусственный ажиотаж.

К примеру, сейчас икра камчатской чавычи в Приморье может достигать десяти тысяч рублей за килограмм. И это далеко не предел.

Все же, по словам экспертов, не стоит переживать, что перед Новым годом создастся дефицит красной икры. Ее выловили достаточно, вопрос только в цене, пишет vostokmedia.com.

Ранее стало известно о том, что сейчас красную икру дорого есть даже жителям Приморья.