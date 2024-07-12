Жительница Читы купила угнанный автомобиль за свои деньги и теперь вынуждена его отдать

Жительница Читы умудрилась купить автомобиль, находящийся в розыске у Интерпола. Известно о том, что ей приглянулась машина, которая была угнана в Гондурасе еще в 2004 году. В январе 2021 года россиянка вполне законно, на свои деньги купила BMW X5.

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Уже после покупки выяснилось, что машина в международном розыске. Сведения в базу данных попали уже после приобретения.

Несмотря на то, что суды не поставили под сомнение чистоту проведения сделки по покупке автомобиля самой жительницей Читы, они не признали ее право на владение автомобилем, пишет chita.ru. Такое решение предполагает изъятие авто и передачу его законному собственнику.

Ранее стало известно о том, что в Чите девушка сходила в ночной клуб и теперь судится из-за откушенной губы.