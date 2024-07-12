Жителям регионов Центральной России остались всего три жарких недели с купальным сезоном

Метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал жителям регионов Центральной России, что до конца настоящего жаркого лета осталось совсем недолго — всего три недели.

Все же вторая декада текущего месяца окажется достаточно жаркой. Однако это не значит, что будут новые температурные рекорды. Их метеоролог точно не обещает, поэтому можно будет отдохнуть от зноя.

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«На ближайшую неделю температура воздуха в столичном регионе в среднем по ночам будет колебаться от +13 до +18, в послеполуденные часы — от +25 до +30, но переход за 30-градусную высоту уже маловероятен», — цитирует эксперта РБК.

Что касается третьей декады июля, то будет до +25 градусов, а в августе столбик термометром не будет подниматься выше +21-22. Синоптик отметил, что это комфортные и нормальные значения.

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