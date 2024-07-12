В Красноярске на «Небофесте» все желающие смогут попарить в воздухе в реальности и виртуально

28 июля жителей Красноярска ожидает захватывающее событие — фестиваль «Небофест», который состоится на острове Татышев.

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Организаторы подготовили целую программу, которая будет интересная гостям всех возрастов. Будут воздушные развлечения, включая показательные прыжки с парашютом на точность приземления.

Участники фестиваля смогут не только наблюдать за парашютистами, но и испытать свои силы, прыгнув в тандеме. Все желающие смогут почувствовать «полет» в очках виртуальной реальности, а еще сложить спортивный парашют, попробовать себя в аэротрубе.

Вечером небо озарится ярким шоу, когда спортсмены-вингсьютеры выполнят показательный пролет с цветным дымом и подсветкой в костюмах. Гостей фестиваля ожидают выступления музыкантов, спортивные активности и соревнования региональных спортивных федераций. Фестиваль соберет представителей более чем 30 видов спорта, пишет krsk.kp.ru.

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