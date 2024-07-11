Жители Ростовской области «плавятся» от жары под +60 на градуснике

В Ростовской области установилась невыносимая жара. Местные жители продолжают делиться фотографиями термометров в социальных сетях. Температура достигает аномально высоких показателей.

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Один из уличных термометров накануне показал +60 градусов. Очевидец, зафиксировавший это значение, сообщил, что видел его в слободе Дячкино Тарасовского района.

В Сети жители Ростовской области призывают друг друга в такую погоду не забывать о животных и проявлять к ним милосердие, оставляя им миски с водой.

Ранее стало известно о том, что зной на юге 11 июля не помешал выпасть снегу в Омске. Еще к нему добавился град и ливень.

По материалам privet-rostov.ru.