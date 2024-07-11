В Приморском крае нашли «русские Мальдивы», которые не хуже заграничных

В Приморском крае обнаружены пляжи, которые поражают своим сходством с берегами Мальдивских островов. По словам очевидцев, они обладают всеми характерными чертами знаменитого курорта: светлым чистым песком, голубым небом, прозрачной лазурной водой, гладкими камнями и живописными скалами.

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Этот райский уголок находится в бухте Спокойная. Как отмечают журналисты регионального портала «Восток-медиа», Мальдивы оказались гораздо ближе, чем думали многие.

Теперь жителям Приморья не придется совершать дальние перелеты, чтобы насладиться красотами тропического рая. Однако совсем скоро на «российских Мальдивах» может стать слишком много народа.

Ранее рассказывалось о том, что жителям Приморья стало сложнее позволить себе красную икру из-за ее подорожания.