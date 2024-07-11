В Омске 11 июля пошел снег

Несмотря на жаркое лето, в Омске сегодня, 11 июля, с неба начал падать снег. Интернет заполнили видео, на которых видно, как с неба падают маленькие кружащиеся в воздухе частички, напоминающие снежинки, а также град размером почти с маленькие мячики для пинг-понга.

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В некоторых районах города ливневая канализация не смогла справиться с обильным дождем, из-за чего улицы оказались затоплены водой, уровень которой достигал колена, а то и выше. Жители города были удивлены таким необычным природным явлением.

Ранее рассказывалось, какой будет погода во второй половине лета.

По материалам Telegram-каналов «Не мэр Омска», «Om1ru», «Новости Омска».