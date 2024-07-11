Алтайцев научили готовить летний суп вместо надоевшей окрошки

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина поделилась со своими подписчиками в социальных сетях рецептом летнего супа, который может стать отличной заменой надоевшей окрошке.

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Чиновница всегда выбирает простые и доступные рецепты, которые можно приготовить из продуктов, собранных на дачном участке или купленных в магазине.

Для приготовления супа понадобится отварная свекла и яйцо, свежий огурец, кефир, сметана, зелень, соль по вкусу. Ингредиенты нужно смешать, а потом добавить заправку, пишет biwork.ru.

Ранее шеф-повар рассказал, как готовить оригинальную летнюю окрошку с креветками. Это вкусный японский вариант, который делается очень легко.