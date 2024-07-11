Красную икру ложками стало дорого есть даже жителям Приморья

Жители Приморья, которые раньше легко могли позволить себе красную икру, сейчас уже предпочитают экономить. Дело во взлетевших ценниках.

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Теперь он дороговат не только для жителей других регионов, куда его завозят.

Как поясняют в рыболовных хозяйствах, подорожание вызвано введением обязательной маркировки. Производителям нужно «отбивать» расходы на купленное специальное оборудование, а еще обязательное требование предполагает оплату «членства» в «Честном знаке».

Известно, что цены «кусаются» уже сейчас. К примеру, килограмм икры кижуча во Владивостоке оценивается в 11 тысяч рублей, но и это, как говорят специалисты, не предел. Очередной рост может быть с новой путиной, пишет fedpress.ru.

Ранее рассказывалось о том, что женщина в магазине начала ругаться из-за обвеса на 3 рубля.