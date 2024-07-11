Раскрыта выигрышная лотерейная комбинация алтайца, который не пришел за 5 млн рублей

Житель Алтайского края выиграл в лотерею и не пришел за денежным призом. Интересно, что речь идет не о паре сотен рублей, а о сумме в несколько миллионов рублей.

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Известно, что билет был куплен именно в Алтайском крае. Имя миллионера, который, возможно, и не знает о своей удаче, не разглашается.

Победитель купил билет за 300 рублей. Счастливой стала комбинация: 3, 6, 16, 4, 13, 19, 7, 12 и 3 — это первые и вторая комбинации. Такой набор и принес победителю пять миллионов рублей, пишет vm.ru.

Ранее стало известно о том, что мужчина выиграл деньги в лотерею и отдал миллион теще. Известно, что жене он купил автомобиль, а еще миллион подарил матери.