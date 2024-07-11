Эколог прокомментировал появление «акулы» рядом с пляжем Приморья

Жителей и отдыхающих в Приморье встревожили слухи о том, что к берегу начали подплывать акулы. Интернет-пользователи стали обсуждать якобы торчащий из поверхности воды плавник.

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Кандидат биологических наук Константин Дроздов объяснил, что акулы действительно могут приближаться к берегу, но в данном случае, скорее всего, речь идет о каком-то мусоре, напоминающем корягу.

Специалист уточнил, что акула в воде всегда движется, она никогда не «зависает» на волнах, как это было с увиденным «хищником», о котором говорят в интернете, пишет primpress.ru.

Ранее отдыхающим в Приморском крае рассказали о нашествии медуз. Это крестовики, которые представляют опасность для человека.