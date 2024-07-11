Синоптик Ильин спрогнозировал в Москве всего один день прохлады до конца недели

Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что москвичам придется изнывать от жары до конца недели.

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Весь месяц ожидается жарким, но на этой неделе все же природа планирует дать небольшую передышку — она будет сегодня, 11 июля. Температура не поднимется выше +26 градусов, а в некоторых районах будет достигать +21. Это связано с кратковременными дождями.

В пятницу температура снова начнет расти — воздух прогреется до +30 ... +32 градусов.

«Жаркая погода продержится до выходных дней, включая субботу и воскресенье, но в воскресенье снова появляется небольшая вероятность для кратковременных дождей», — пишет телеканал «360» со ссылкой на синоптика.

Ранее стало ясно, какой будет погода во второй половине июля в регионах.