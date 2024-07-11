Синоптик Ильин спрогнозировал в Москве всего один день прохлады до конца недели

Собака. Фото Global Look Press

Метеоролог предупредил, что июль еще преподнесет сюрпризы.

Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что москвичам придется изнывать от жары до конца недели.

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Весь месяц ожидается жарким, но на этой неделе все же природа планирует дать небольшую передышку — она будет сегодня, 11 июля. Температура не поднимется выше +26 градусов, а в некоторых районах будет достигать +21. Это связано с кратковременными дождями.

В пятницу температура снова начнет расти — воздух прогреется до +30 ... +32 градусов.

«Жаркая погода продержится до выходных дней, включая субботу и воскресенье, но в воскресенье снова появляется небольшая вероятность для кратковременных дождей», — пишет телеканал «360» со ссылкой на синоптика.

Ранее стало ясно, какой будет погода во второй половине июля в регионах.

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