В Красноярске депутат в своем огороде принял борщевик за укроп и получил сильнейший ожог

Депутат Илья Зайцев в Красноярске случайно схватился за борщевик Сосновского, приняв его за укроп.

Инцидент произошел, когда он работал в своем огороде. Зайцев отрезал стебель растения, не зная о его опасности. В результате он получил сильный ожог.

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Дело в том, что сок борщевика содержит большое количество фурокумаринов. Если эти частицы попадают на кожу, она теряет защиту от ультрафиолета.

Зайцев отметил, что растение можно определить по красноватым пятнам на стебле. Он также подчеркнул, что борщевик обязательно нужно убирать со своего участка. Его можно выкопать, но делать это следует, защитив кожу одеждой, а глаза — очками, пишет sibnovosti.ru.

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