Грибникам Алтая рассказали, где сейчас самая удачная «тихая охота»

Грибы. Фото Global Look Press

Лето в Алтайском крае обещает быть грибным.

Погода обещает грибникам Алтайского края весьма богатый «улов» этим летом. Знатоки рассказали, где сейчас грибов нарастает столько, что можно даже не скрывать места.

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Если хочется «тихой охоты», то стоит сразу ехать в небольшую рощу, в поле, много грибов и на опушках. В большие леса ходить пока не стоит. Можно заглянуть в «сосновый молодняк» за маслятами, в местах, где березы, легко найти подосиновики.

Больше всего грибов сейчас в ленточном бору, где нет высокой травы.

Самые грибные места: Бобровский лес, Первомайский район, местность возле поселка Сибирского.

Ранние грибы на Алтае пошли уже в мае. 

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