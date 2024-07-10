Грибникам Алтая рассказали, где сейчас самая удачная «тихая охота»

Погода обещает грибникам Алтайского края весьма богатый «улов» этим летом. Знатоки рассказали, где сейчас грибов нарастает столько, что можно даже не скрывать места.

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Если хочется «тихой охоты», то стоит сразу ехать в небольшую рощу, в поле, много грибов и на опушках. В большие леса ходить пока не стоит. Можно заглянуть в «сосновый молодняк» за маслятами, в местах, где березы, легко найти подосиновики.

Больше всего грибов сейчас в ленточном бору, где нет высокой травы.

Самые грибные места: Бобровский лес, Первомайский район, местность возле поселка Сибирского.

Ранние грибы на Алтае пошли уже в мае.