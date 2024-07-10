Красноярский Роспотребнадзор объяснил, что в магазине не нужно платить за разбитый товар

В магазине Красноярска женщину заставили заплатить за случайно упавшую коробку с яйцами. Она растерялась от неожиданности и чувства вины, а потом решила поинтересоваться, нужно ли в такой ситуации отдавать деньги, у специалистов.

По словам покупательницы, стоящая упаковка покачнулась и моментально все содержимое оказалось на полу.

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«Это случайность и неудачная выкладка!» — пояснила она в Роспотребнадзоре, где ее поддержали.

В ведомстве объясняют, что до оплаты товара риски повреждения продукции лежат на собственнике. При этом покупатель не обязан платить, если ущерб нанесен случайно, а также не по его вине. Например, из-за особенностей размещения товара: узких полок или мокрого пола.

Даже при несогласии покупателя оплатить товар, обязать его можно только через суд, пишет «МК».

Ранее в Красноярске покупательница начала скандалить из-за обвеса в магазине на 3 рубля.