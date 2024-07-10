На матч Суперкубка «Зенит» — «Краснодар» в Волгограде продано больше 40 тысяч билетов

В субботу, 13 июля, на стадионе «Волгоград Арена» состоится футбольный матч Суперкубка России между командами «Краснодар» и «Зенит».

Это событие привлекло большое внимание любителей футбола — уже продано более 40 тысяч билетов на 44-тысячный стадион.

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Как сообщает администрация Волгограда со ссылкой на департамент мероприятий РФС, билеты на матч еще доступны в свободной продаже.

Кроме того, известно, что перед встречей главный трофей кубка OLIMPBET будет доставлен в регион, а затем отправится в тур в сопровождении известных футболистов.

Ранее волгоградцам, которые ходят в спортзал, рассказали, как вернуть часть денег за абонемент.