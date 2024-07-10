Кузбассовцы рассказали, что готовы потратить на отпуск у моря от 50 до 70 тысяч рублей

Жители Кемеровской области поделились своим мнением о том, сколько денег оптимально выделить на летний отпуск у моря в 2024 году.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Большинство считает, что это сумма от 50 до 70 тысяч рублей на одного человека. Однако почти столько же участников опроса высказались о возможности ограничиться 30 тысячами рублей или даже меньшей суммой.

Лишь 11% жителей Кемеровской области готовы потратить на отпуск больше 150 тысяч рублей. Респонденты признались, что зачастую считают необходимым на отдыхе экономить на жилье и развлечениях, чтобы избежать перерасхода, пишет vse42.ru.

Ранее рассказывалось о том, что семье из России в Анапе пришлось отдать за отдых 426 тысяч рублей.