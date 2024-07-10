Эколог Фицпатрик спрогнозировал появление опасных насекомых в Москве из-за жары

Москвичам обещают, что через 60 лет в городе летом будет постоянная жара, характерная для Краснодарского края. Это может привести к появлению новых видов насекомых, которые сейчас не встречаются в столице.

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Американский эколог Мэтью Фицпатрик предсказывает, что в 2080 году в Москве летом будет стабильно +40 градусов. В Краснодарском крае, если прогноз сбудется, станет еще жарче — добавятся 6 градусов.

Это может привести к появлению новой и опасной для человека живности. Уже встречаются такие виды, как испанский слизень или тарантул. В Подмосковье также стали обитать пауки-осы, орхидейные богомолы и виноградные улитки.

Стоит учитывать и опасность южных болезней — это малярия, лейшманиоз и лихорадка Западного Нила.

Ранее стало известно, какой будет в регионах вторая половина лета.

По материалам Telegram-канала SHOT.