В Свердловской области сделают цифровой трек туристического маршрута по перевалу Дятлова

В Свердловской области энтузиасты планируют промаркировать туристический маршрут по перевалу Игоря Дятлова. Экспедиция волонтеров отправилась на север региона.

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Маршрут протяженностью 70 километров проходит от хребта Чистоп до поселка Ушма. За десять дней группа планирует нанести красно-белые метки на деревья, составить описание маршрута и сделать цифровой трек.

Сейчас команда прокладывает Большую уральскую тропу. Перевал Дятлова станет одним из участков этого маршрута, общая длина которого составит 240 километров, пишет ural.aif.ru.

Ранее стало известно о том, что в горах Сочи открыли новые туристические тропы.