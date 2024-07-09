Южным курортникам во второй половине лета пообещали жару под +40 градусов

Первая половина лета подходит к концу, и синоптики уже делятся прогнозом на вторую его часть. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, чего ждать.

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Он предупреждает, что не стоит надеяться на милость природы, отправляясь на российский юг. Вместо желаемых +25...+30 градусов, температура может подняться до +40.

Такая погода ожидается не только в Краснодарском крае, но и в Калмыкии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. Тишковец опубликовал этот прогноз в своем Telegram-канале.

Ранее американский эколог-климатолог рассказал, что в Москве к 2080 году будет южный климат.