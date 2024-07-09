В Тюмени таксист обворовывал пассажиров и сел на 10 лет

В Тюмени таксист был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за кражу вещей у пьяных пассажиров. Ему также назначили денежное наказание в размере 800 тысяч рублей, которые он должен возместить потерпевшим.

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Около года мужчина занимался поиском пьяных пассажиров, которых он сажал в машину и обворовывал, когда они засыпали. Он забирал у них не только деньги, но и украшения. Всего известно о четырех пострадавших.

Однажды таксист подсыпал сильнодействующее антипсихотическое средство в бутылку вина пассажира, который сидел на переднем пассажирском месте. Затем он оставил пассажира на пустыре, и тот впал в кому. Пострадавшего удалось вывести из нее только в больнице, пишет «Лента.ру».

Ранее стало известно о том, что мужчина из Кемеровской области взял кредитв 300 тысяч рублей на имя отца в день его смерти.