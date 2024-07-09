Кузбассовец взял кредит в 300 тысяч рублей на имя отца в день его смерти

В Кемеровской области 28-летний мужчина взял кредит на сумму более 300 тысяч рублей на имя своего покойного отца. Это произошло в день смерти родителя.

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Молодой человек использовал мобильное приложение банка, установленное на телефоне отца, чтобы оформить кредит на его имя. Финансовое учреждение еще не получило информацию о смерти клиента, а заемщик не собирался никого уведомлять. Он также не планировал выплачивать кредит.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и частично возместил ущерб. Банкиры не требовали тюремного заключения, но житель Кемерово был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, пишет gazeta.a42.ru.

Ранее мужчина рассказал, как на него оформили крупный заем через старую сим-карту.