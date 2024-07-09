В Иркутской области медведь пришел «работать» вахтой бульдозеристом

Вахтовики в Усть-Кутском районе Иркутской области столкнулись с необычным гостем на рабочем месте — медведем. Хищник забрался в кабину бульдозера и устроил там погром, судя по всему, привыкая к условиям труда.

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Бульдозеристы были удивлены таким «коллегой» со звериными повадками, которого они никак не ожидали встретить на работе. Попытки выгнать неожиданного гостя, пугая его криками и стуком по кабине, оказались безуспешными — медведь продолжал упорствовать в своем праве хозяйничать в явно понравившемся ему месте, пишет tkgorod.ru.

Ранее в Подмосковье медвежонок сначала заходил в гости к дачникам, а потом начал наводить свои порядки.