Ярославский депутат продвигает идею запрета работы больше 4 часов женщинам с детьми

Ярославский депутат Теймураз Бараташвили считает, что женщины с двумя и более детьми должны работать не больше четырех часов в день, но с полноценной оплатой труда. Эту инициативу он намерен продвигать в областной думе.

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Также депутат считает, что за мужчиной нужно официально закрепить статус главы семьи и возложить на него все обязанности по ее содержанию. Предлагая свой проект, он указал на то, что в России назрела необходимость отказа от равноправия отцов и матерей в семьях.

Ранее стало известно о том, что российские родители стали чаще использовать материнский капитал на образование детей, а не на приобретение жилья.

По материалам проекта «Школа счастья».