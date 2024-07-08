В Ульяновске проведут ребрендинг популярных шин Bridgestone

В Ульяновске возобновится работа шинного завода Bridgestone, который теперь будет называться Gislaved. На предприятии будут выпускаться шины массового и премиального сегмента.

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Ульяновский завод Gislaved является современным предприятием полного цикла, способным производить до 2,4 миллиона единиц продукции в год.

Напомним, что Bridgestone приостановил производство на своем российском заводе весной 2022 года, а затем продал свой бизнес.

Ранее рассказывалось о псе, который задрал заднюю лапу и минуту «выражал мнение» о китайском автопроме. Этот инцидент произошел в торговом центре города.