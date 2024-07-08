Волгоградцам, которые ходят на фитнес, вернут часть налога

Жители Волгограда, которые посещают фитнес-клуб, могут вернуть часть налога с денег, потраченных на спорт.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Это налоговый вычет. Его можно получить через налоговую службу за три минувших года. Если есть необходимость вернуть деньги за текущий год, то в этом случае это делается через нанимателя.

Чтобы рассчитывать на вычет за три года, необходимо подать декларацию.

Сведения о доходах и уплаченном НДФЛ за прошлые годы зачастую уже размещены в личном кабинете налогоплательщика, их подает работодатель. Если информации нет, ее можно ввести вручную, пишет портал gorvesti.ru.

Ранее волгоградка смогла стребовать с управляющей компании 150 тысяч рублей после падения в темном подъезде.