Экономные самарцы рассказали, как ежемесячно им удается откладывать по 15 тысяч рублей

Магазин. Фото Global Look Press

Есть совсем простые тонкости.

Жители Самары поделились секретами экономии, благодаря которым им удается откладывать до 15 тысяч рублей ежемесячно. По их словам, в этом помогают различные скидки и акции.

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Специалисты сервиса бесплатных объявлений «Авито» провели анализ и выяснили, что самарцы также экономят, отказываясь от импульсивных покупок.

Результаты опроса показали, что большинство горожан привлекают скидки на одежду. Они также заинтересованы в том, чтобы найти подешевле обувь, косметику, электронику, аксессуары и бытовую технику. Распродажи помогают самарцам экономить около 15 тысяч рублей ежемесячно, пишет progorodsamara.ru.

Ранее стало известно о том, что в Самаре продают шоколадку 70-х годов за три миллиона рублей.

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