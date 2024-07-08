Экономные самарцы рассказали, как ежемесячно им удается откладывать по 15 тысяч рублей

Жители Самары поделились секретами экономии, благодаря которым им удается откладывать до 15 тысяч рублей ежемесячно. По их словам, в этом помогают различные скидки и акции.

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Специалисты сервиса бесплатных объявлений «Авито» провели анализ и выяснили, что самарцы также экономят, отказываясь от импульсивных покупок.

Результаты опроса показали, что большинство горожан привлекают скидки на одежду. Они также заинтересованы в том, чтобы найти подешевле обувь, косметику, электронику, аксессуары и бытовую технику. Распродажи помогают самарцам экономить около 15 тысяч рублей ежемесячно, пишет progorodsamara.ru.

Ранее стало известно о том, что в Самаре продают шоколадку 70-х годов за три миллиона рублей.