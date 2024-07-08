Жителям Алтая рассказали о двух крупных звездопадах лета

Жители Алтая смогут увидеть красивое астрономическое явление — звездопад Пегасида. Это поток метеоров в созвездии Пегаса.

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До 14 июля ночью можно наблюдать до пяти метеоров в час, но только при условии ясного неба, как сообщили специалисты барнаульского планетария.

Астрономы отмечают, что наилучшее время для наблюдения за падением звезд — вторая половина ночи, когда метеоры показывают наибольшую активность.

Также в планетарии рассказали о другом потоке — Персеида, который будет активен с 17 июля по 24 августа, пишет altapress.ru.

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