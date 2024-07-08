В Красноярском крае водителя на личной машине Госавтоинспекция отстранила от руля на 18 лет

В Красноярском крае инспекторы дорожной полиции рассказали о том, что задержали водителя, которого ловили пьяным за рулем уже 13 раз.

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Впервые за это нарушение его задержали в 2010 году. Всего водителя лишали удостоверения за все время на 18 лет и 4 месяца. При очередном алкогольном проступке водитель отказался проходить освидетельствование.

Теперь ему светит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, пишет newslab.ru.

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