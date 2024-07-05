Москвич на «Давай поженимся!» испугался требования невесты зарабатывать от 300 тысяч рублей

Одна из невест нового выпуска «Давай поженимся!» сразу заявила о том, что рассматривает жениха только того, который зарабатывает от 300 тысяч рублей в месяц.

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Это заставило засмущаться жениха, который признался, что никогда столько не получал. После такого заявления он начал смотреть на Зину с подозрением в меркантильных интересах.

Артем признался, что никогда столько не зарабатывал, а еще намекнул на то, что ему не нравится то, что девушка на первом свидании заглядывает к нему в карман.

Судя по всему, требования всех невест оказались слишком высоки, он не выбрал ни одну из трех девушек.

Ранее на «Давай поженимся!» невеста едва увернулась от кулака жениха.