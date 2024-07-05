Огородникам Тюмени назвали четыре главных ошибки при выращивании моркови

Морковь. Фото Global Look Press

Их важно не допустить, чтобы урожай был богатым.

Многие тюменские дачники любят выращивать на своих участках морковь, однако не всем удается собрать богатый и вкусный урожай. Опытные огородники утверждают, что есть несколько важных нюансов, которые нужно учитывать при посадке и уходе за этим корнеплодом.

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Первая ошибка, которую часто допускают дачники — загущенные посевы. Если весной вы просто засыпали семена на грядку и забыли про овощ, то можете получить кривую и деформированную морковь.

Вторая причина плохого роста моркови — тяжелая глинистая почва или суглинки. Морковь предпочитает рыхлую землю.

Третья ошибка — подкормка свежим навозом. Это может привести к тому, что морковь вырастет деформированной.

Четвертый промах — обильный полив после засухи. Если вы долго не поливали грядки с морковью, а потом вдруг решили вылить на них несколько литров, то корнеплоды могут потрескаться, пишет 72.ru.

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