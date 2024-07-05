Огородникам Тюмени назвали четыре главных ошибки при выращивании моркови

Многие тюменские дачники любят выращивать на своих участках морковь, однако не всем удается собрать богатый и вкусный урожай. Опытные огородники утверждают, что есть несколько важных нюансов, которые нужно учитывать при посадке и уходе за этим корнеплодом.

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Первая ошибка, которую часто допускают дачники — загущенные посевы. Если весной вы просто засыпали семена на грядку и забыли про овощ, то можете получить кривую и деформированную морковь.

Вторая причина плохого роста моркови — тяжелая глинистая почва или суглинки. Морковь предпочитает рыхлую землю.

Третья ошибка — подкормка свежим навозом. Это может привести к тому, что морковь вырастет деформированной.

Четвертый промах — обильный полив после засухи. Если вы долго не поливали грядки с морковью, а потом вдруг решили вылить на них несколько литров, то корнеплоды могут потрескаться, пишет 72.ru.

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