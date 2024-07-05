В Ростове пес задрал заднюю лапу и минуту «выражал мнение» о китайском автопроме

Пес из Ростова выразил свое отношение к китайскому автопрому, задрав заднюю лапу и исполнив почти минутный «мокрый этюд».

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Судя по всему, у пса сформировалась осознанная и твердая позиция, касающаяся того, что китайские бренды занимают все большую долю рынка, предлагая «тележки» и отечественному автопрому.

Не исключено, что пес выражал протест по поводу цен, ведь для «акции» он выбрал премиальный китайский внедорожник, стоимость которого стартует от 6-7 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Своеобразный протест он устроил в торговом центре. Посетители лишь наблюдали за продолжительной акцией и увеличивающейся лужей на ковре под колесом «китайца».

«Чего? Не нравится тебе китайский автопром?» — спрашивали прохожие у пса, который не отводил убедительного взгляда от интересующихся дорогим китайским внедорожником по цене половины «однушки» в Москве.

Ранее в Ростовской области поймали сома весом в 40 кг.

По материалам Telegram-канала «Бэкдор».