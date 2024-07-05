В Москве пик урагана «Орхан» придется на 17-18 часов пятницы

Москвичей ожидает новый ураган — «Орхан». Он обрушится на город в самое ближайшее время. Синоптики предупреждают, что в предстоящие часы лучше не выходить на улицу.
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Дождь начнется в 15 часов по местному времени, а пик непогоды придется на 17-18 часов. В некоторых районах Москвы осадки могут продолжаться до самого утра 6 июля.
Порывы ветра достигнут 20-25 метров в секунду, вместе с сильнейшим ливнем, грозой, градом и смерчем они обрушатся на город.
К началу ливня температура достигнет 30 градусов, но затем она начнет снижаться.
Ранее рассказывалось, что из-за жары в Москве появились богомолы.
По материалам сайта «Гисметео».
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