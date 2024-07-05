В Костроме «отменили» Илью Соболева из-за мата и пошлых шуток

В Костроме решили отменять концерты комиков, которые на сцене используют нецензурную брань и шутки.

Первым «под раздачу» попал Илья Соболев. Он хотел выступить в КВЦ «Губернский», но планы сорвались. Руководство посмотрело, что он делает на сцене, и посчитало, что это слишком — есть и нецензурная лексика, и слишком пошлые шутки.

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Представители площадки пояснили, что к Соболеву у них нет личной неприязни. Правило касается всех, кто во время выступлений «перегибает палку». В КВЦ разрешат шоу только телевизионного формата.

Ранее в Костроме Григорий Лепс выбил из рук поклонницы телефон.

По материалам Telegram-канала Shot.