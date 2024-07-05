В День города жителям Владивостока предлагают выиграть 100 банок мороженого

В преддверии Дня города во Владивостоке планируется провести увлекательный конкурс, в рамках которого будет разыграно сто банок мороженого. Информация об этом была предоставлена администрацией города.

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Принять участие в конкурсе может любой желающий, но необходимо успеть до 6 июля. Как пояснили в мэрии, для этого нужно снять самое оригинальное и искреннее поздравление, посвященное 164-летию Владивостока. Свой ролик следует оставить под публикацией о розыгрыше в Telegram-канале мэрии.

Победителей определят и наградят именно в этот день, объявив на главной сцене основной площадки праздника, кто выиграл. Вручение приза пройдет на набережной Цесаревича.

Ранее рассказывалось о новой подставе от таксистов Владивостока. Они приезжают на заказ, а потом просто уезжают от клиента, не посадив его в машину.