Жительница Екатеринбурга соревнуется за звание лучшей жены

34-летняя блогер Светлана из Екатеринбурга стала участницей второго сезона реалити-шоу «Четыре жены».

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В рамках проекта каждой из участниц предстоит продемонстрировать свои лучшие качества и доказать, что именно она является самой достойной женой.

У Светланы есть 36-летний муж Александр, работающий автомехаником, и двое детей.

В каждом выпуске шоу принимают участие четыре замужние женщины, отличающиеся друг от друга по характеру, профессии и взглядам на создание семьи. Участницам предлагается посетить жилище друг друга и оценить их по ряду критериев. К примеру, играет роль хозяйственность, смогла ли жена самореализоваться, уделяет ли достаточно внимания своему мужчине, еще нужно поставить оценку за общее впечатление, сообщает ural.kp.ru.

Ранее участницей шоу «Четыре жены» стала жительница Волгограда. Она модель, воспитывает пятерых детей.