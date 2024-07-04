В Омске на уличном концерте выступит Люся Чеботина

Певица Люся Чеботина порадует своим выступлением жителей Омска в эту субботу, 6 июля. Бесплатный концерт состоится в рамках семейного музыкального фестиваля «Вокруг света» на территории парка «Зеленый остров».

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Начало концерта запланировано на 20 часов. Фестиваль начнется в 15 часов интерактивным шоу, где всем присутствующим предложат поугадывать мелодии. Далее гостей ждет пенная дискотека. В 18 часов начнется увлекательная караоке-битва.

Ранее рассказывалось, что в Омске горожанам, которые ездят на такси, предложили новый тариф. Теперь любой желающий может заказать машину повышенного комфорта.